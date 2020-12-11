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В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек

В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Еще 28 585 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России, сообщает оперштаб.

В Москве за сутки выявлено 7215 новых инфицированных.

Скончались в стране за последние сутки 613 человек с коронавирусом. Это новый антирекорд. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 45 893.

Поправились и выписаны уже 2 млн 059 840 пациентов по всей стране, в том числе 26 171 за последние сутки.

За весь период пандемии в России зафиксировано 2 млн 597 711 эпизодов COVID-19. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 491 978.

Новые заболевшие выявлялись в 84 регионах. Так еще 3 779 случаев коронавируса за сутки выявлено в Петербурге, 1 370 - в Московской области, 495 - в Нижегородской области, 427 - в Карелии, 407 - в Архангельской области, 402 - в Свердловской области, 386 - в Ростовской области, 378 - в Воронежской области, 365 - в Вологодской области, 342 - в Хабаровском крае, 337 - в Красноярском крае, 315 - в Пермском крае, 306 - в Крыму. В других субъектах РФ менее 300 новых эпизодов.

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