Жителя Кубани заподозрили в убийстве сожительницы и ее 9-летнего брата

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против жителя Армавира, который подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Установлено, что подозреваемый проживал вместе с потерпевшей на съемной квартире в Армавире. 10 декабря между ними произошел конфликт на почве ревности", - говорится в сообщении.

В ходе ссоры мужчина убил девушку, нанеся ей удары по голове, после чего положил труп в ванну. "Затем он отправился на машине в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью убил 9-летнего брата погибшей", - сообщили в региональном управлении СКР.

Отмечается, что в настоящее время идет поиск злоумышленника. Известно, что после убийства ребенка он приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил свой автомобиль.

"По поручению исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова на места происшествий выехали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - уточняется в сообщении.