На Кубани нашли тело убийцы девушки и ее 9-летнего брата

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Возле одного из причалов в южном районе Новороссийска в Краснодарском крае обнаружено тело подозреваемого в убийстве 26-летней девушки и ее 9-летнего брата, сообщает пресс-служба СКР.

"Сегодня на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений. В настоящее время на месте работает следователь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружить тело удалось благодаря анализу температуры воды и имеющихся в море течений, который показал, что в случае гибели фигуранта уголовного дела его тело может быть обнаружено в течение трех дней в районе Новороссийска.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Армавира, подозреваемого в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата.

Установлено, что подозреваемый проживал вместе с потерпевшей на съемной квартире в Армавире. 10 декабря между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина убил девушку ударами по голове, после чего положил труп в ванну. Затем он отправился на машине в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью убил 9-летнего брата погибшей.

Позже стало известно, что после убийства ребенка он приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил свой автомобиль.