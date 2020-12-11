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Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв, предположительно смертника, двое человек ранены, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Сегодня, 11 декабря, возле здания УФСБ по КЧР произошел подрыв взрывного устройства, ранен один сотрудник спецслужбы и одно гражданское лицо, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина, он погиб. Место происшествия оцеплено, туда следуют оперативные и следственные службы, добавил источник.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что инцидент произошел в селе Учкекен. "Поступила информация о хлопке рядом со входом в отдел ФСБ на улице Базарная, 157А", - сказал сказал собеседник агентства.

Рассматриваются различные версии случившегося. По словам источника, неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.

"По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что перед взрывом злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах Акбар".

ФСБ КЧР

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