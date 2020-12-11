Источник сообщил, что у отдела ФСБ в КЧР произошли два взрыва

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Два взрыва произошли утром 11 декабря у здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, около 7:00 раздался первый взрыв - сработало неустановленное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал. Затем к группе сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте, около 12:00 подбежал мужчина, который совершил самоподрыв", - сказал источник.

По данным источника, шесть человек обратились за медпомощью. В их числе как силовики, так и случайные прохожие.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ в поселке Учкекен, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.

"По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах Акбар", - сказал собеседник агентства.