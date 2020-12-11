Украинский нацгвардеец заочно арестован в РФ за убийство россиянина и итальянца

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек в Донбассе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Маркиву заочно предъявлено обвинение по части 2 стати 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Уголовное дело против Маркива касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.

Летом 2017 года боец украинского добровольческого батальона Маркив, имеющий гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста. В 2019 году итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы, признав виновным в содействии умышленному убийству. Защита обжаловала это решение, и 3 ноября 2020 года стало известно, что Миланский апелляционный суд оправдал украинца. После освобождения Маркив вернулся на Украину.