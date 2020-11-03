Суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца по делу о гибели фотографа Роккелли

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского военного Виталия Маркива, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке во вторник вечером.

Она добавила, что Маркив возвращается с представителями украинской делегации на Украину.

Дело Маркива

Нацгвардеец Виталий Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий в Донбассе. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.

В ходатайстве защита просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года возле Славянска.