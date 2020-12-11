Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон", стрельбу выполнил фрегат "Адмирал Горшков" в Белом море, сообщили в Минобороны РФ.
"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения", - заявили в военном ведомстве в пятницу.
Там сообщили, ракета "Циркон" успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км.
"Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов", - заявили в ведомстве.
В Минобороны заявили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.