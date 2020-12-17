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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Путин напомнил об отказе США от переговоров о продлении СНВ-III

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Стремление России продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) не находит ответа у США, заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас есть угроза еще и прекращения договора СНВ. Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с системой вооружений. А мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договоров и в течение года вести субстантивные переговоры", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.

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"Мы понимаем, что у России возникли современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство. Но с нами до сих пор никто на этот счет никак не разговаривает", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что ранее Вашингтон вышел из ряда международных договоров, в том числе ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и Договора по открытому небу.

По словам Путина, Россия ведет существенно менее агрессивную политику по сравнению с США.

"У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях - в Кыргызстане, Таджикистане и Сирии. А у другой страны, я имею в виду США, по всему миру огромная сеть. У нас знаете сколько военный бюджет? 46 миллиардов. У Великобритании больше намного, у США 770 млрд. Россия по военным расходам где-то шестое место занимает", - отметил глава государства.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин США СНВ

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