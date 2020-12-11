Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг России подготовил для ритейлеров и региональных властей рекомендации по снижению концентрации покупателей в магазинах в предновогодний период повышенного спроса.

"Интерфакс" ознакомился с копией документа, датированного 9 декабря. В Минпромторге подтвердили его подлинность.

Владельцам торговых центров, гипермаркетов и супермаркетов рекомендовано увеличить время работы торговых объектов - вплоть до перевода их на круглосуточный режим работы, а также увеличить количество работающих касс, чтобы сократить очереди. Кроме того, Минпромторг предлагает ритейлерам запускать предновогодние акции с начала декабря и проводить маркетинговые акции в первой половине дня, чтобы равномернее распределить покупательский трафик.

В то же время ведомство просит местные органы власти не закрывать объекты торговли и не ограничивать торговлю на ярмарках и рынках, поскольку, как показывает практика весны 2020 года, это приведет к концентрации покупателей в оставшихся магазинах. Еще одна рекомендация - дополнительно не ограничивать покупателей сверх уже установленных требований (носить маски, соблюдать социальную дистанцию).

Кроме того, Минпромторг просит регионы не вводить ограничения продаж алкогольной продукции. "Это может привести к чрезмерной концентрации покупателей "в урочное время" и увеличению объемов потребления нелегальной и суррогатной продукции во "внеурочное время", - опасаются в ведомстве.

Местным органам власти также рекомендовано проводить больше предновогодних ярмарок, в том числе рядом с сетевыми магазинами и торговыми центрами, чтобы рассредоточить покупательский трафик по разным форматам торговли.

В списке мер также значится рекомендация работодателям рассмотреть возможность более ранней выдачи зарплат за декабрь: с ней обычно коррелируется пик декабрьских продаж, а выплата в более ранние сроки позволит сместить часть покупок и более равномерно распределить покупательские потоки, отмечается в документе.

Рекомендации были разработаны по итогам совещания, в котором участвовали представители отраслевых ассоциаций, ритейлеров и органов исполнительной власти регионов.