Владелец "Билайна" отказался судиться за бренд befree

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам 11 декабря зарегистрировал ходатайства компании VEON Amsterdam BV об отказе от исков к торговому АО "Мэлон Фэшн Груп" (Санкт-Петербург) о досрочном прекращении охраны знаков "befree" (№227951 и №622840), следует из картотеки суда.

Заседание по знаку №622840 назначено на 21 декабря, по знаку №227951 - на 1 февраля 2021 года.

Причина отказа не указывается, решения по ходатайствам пока не приняты.

Товарный знак befree зарегистрирован по ряду классов МКТУ, включая одежду, обувь, ткани, напитки, продукты питания и табак.

VEON объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Украине, Казахстане, Алжире, Бангладеш, Узбекистане, Кыргызстане и Грузии.

VEON – холдинг, который контролирует операторов связи "ВымпелКом", "Киевстар", Djezzy и ряд других. Компания зарегистрирована на Бермудских островах, а ее головной офис расположен в Амстердаме.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

По данным сети интернет, "Мэлон Фэшн Груп" – российская компания, владеющая брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela.

По состоянию на 31 августа 2019 года сеть Melon Fashion Group насчитывала 850 магазинов в 7 странах.