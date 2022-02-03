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VEON переведет материнскую компанию с Бермуд в Великобританию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - VEON объявил о намерении учредить новую материнскую холдинговую компанию в Великобритании.

Речь идет о создании публичной компании с ограниченной ответственностью, которая, как ожидается, будет выполнять функции зарегистрированной на территории Бермудских островов VEON Ltd., которая является конечной материнской компанией группы VEON.

Смена юрисдикции, как ожидается, не приведет к негативным налоговым последствиям или изменениям в структуре корпоративного управления группы.

В сообщении VEON говорится, что Соединенное Королевство - юрисдикция с высокими корпоративными стандартами и прозрачной правовой базой, которая расположена недалеко от Амстердама (там расположена штаб-квартира VEON).

Ожидается, что смена юрисдикции "позволит VEON и ее операционный "дочкам" работать более эффективно на рынках присутствия и обеспечить лучшее позиционирование группы VEON в будущем". Кроме того, это обеспечит компанию необходимой гибкостью с точки зрения текущих и будущих регуляторных требований на рынках присутствия, в том числе в России, где с недавнего времени действует закон, который ввел ряд условий для компаний, участвующих в федеральных и муниципальных закупках или контрактах, отмечается в пресс-релизе.

Смена юрисдикции предполагает, что обыкновенные акции и ADS VEON Ltd будут обменены на ценные бумаги британской материнской компании по принципу 1 к 1. Акции новой компании будут торговаться на Euronext Amsterdam и NASDAQ под действующим тикером VEON. Компания продолжит работать в соответствии с требованиями финансового регулятора Нидерландов и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Решение должно быть одобрено на собрании акционеров VEON, соответствующее уведомление компания выпустит отдельно. Процесс смены юрисдикции также должен быть одобрен Верховным судом Бермуд.

VEON Великобритания Бермудские острова Euronext Amsterdam NASDAQ

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