VEON переведет материнскую компанию с Бермуд в Великобританию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - VEON объявил о намерении учредить новую материнскую холдинговую компанию в Великобритании.

Речь идет о создании публичной компании с ограниченной ответственностью, которая, как ожидается, будет выполнять функции зарегистрированной на территории Бермудских островов VEON Ltd., которая является конечной материнской компанией группы VEON.

Смена юрисдикции, как ожидается, не приведет к негативным налоговым последствиям или изменениям в структуре корпоративного управления группы.

В сообщении VEON говорится, что Соединенное Королевство - юрисдикция с высокими корпоративными стандартами и прозрачной правовой базой, которая расположена недалеко от Амстердама (там расположена штаб-квартира VEON).

Ожидается, что смена юрисдикции "позволит VEON и ее операционный "дочкам" работать более эффективно на рынках присутствия и обеспечить лучшее позиционирование группы VEON в будущем". Кроме того, это обеспечит компанию необходимой гибкостью с точки зрения текущих и будущих регуляторных требований на рынках присутствия, в том числе в России, где с недавнего времени действует закон, который ввел ряд условий для компаний, участвующих в федеральных и муниципальных закупках или контрактах, отмечается в пресс-релизе.

Смена юрисдикции предполагает, что обыкновенные акции и ADS VEON Ltd будут обменены на ценные бумаги британской материнской компании по принципу 1 к 1. Акции новой компании будут торговаться на Euronext Amsterdam и NASDAQ под действующим тикером VEON. Компания продолжит работать в соответствии с требованиями финансового регулятора Нидерландов и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Решение должно быть одобрено на собрании акционеров VEON, соответствующее уведомление компания выпустит отдельно. Процесс смены юрисдикции также должен быть одобрен Верховным судом Бермуд.