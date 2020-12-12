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На горнолыжных курортах Сочи оборудовали места по тестированию на COVID

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На всех горнолыжных курортах Красной Поляны в Сочи в связи с массовым заездом туристов усилены меры эпидемиологической безопасности, сообщает в субботу пресс-служба администрации курорта.

По ее данным, на горнолыжных комплексах подготовлены места для оперативного тестирования на COVID-19 людей в случае недомогания, а также на антитела.

Отмечается, что проверена готовность эксплуатационных служб к соблюдению противоэпидемиологических требований и принятию дополнительных мер, которые будут введены перед массовым заездом гостей.

Пандемия коронавируса

Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на новогодних ярмарках.

Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах.

"Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать", - отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, слова которого приводит пресс-служба.

Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено, однако у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.

По прогнозам, в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка средств размещения горного кластера составит около 90%, прибрежного - около 75%. За праздничные дни в городе будет находиться порядка 260 тыс. гостей. В горном кластере будут работать 143 средства размещения с фондом более 9 тыс. номеров.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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