Подлодка Тихоокеанского флота выполнила учебный пуск ракет "Булава"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Стратегическая подводная лодка "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота России в субботу осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Отмечается, что их полет прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - отметили в Минобороны.

Российские военные заявили, что залповый пуск четырех межконтинентальных ракет "Владимир Мономах" осуществил впервые.