Подлодка Тихоокеанского флота выполнила учебный пуск ракет "Булава"
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Стратегическая подводная лодка "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота России в субботу осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории моря по полигону Чижа в Архангельской области.
Отмечается, что их полет прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - отметили в Минобороны.
Российские военные заявили, что залповый пуск четырех межконтинентальных ракет "Владимир Мономах" осуществил впервые.
"Владимир Мономах" - российский атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей".
Подлодки данного типа относятся к четвертому поколению субмарин. Основное вооружение - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".
Межконтинентальная баллистическая ракета МБР Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".
Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения.
"Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.