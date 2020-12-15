Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:40Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 849 650+597 109

На базе США в Германии сработал сигнал тревоги из-за учений ВМФ России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Во время пусков межконтинентальных баллистических ракет с российской подлодки в субботу на авиабазе Рамштайн в Германии, где находится штаб Командования ВВС США в Европе, сработала ложная тревога об угрозе ракетного удара, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

По их словам, "из-за объявленной тревоги на авиабазе Рамштайн в течение нескольких минут была неопределенность, пока не прозвучал сигнал отбоя".

По предварительной данным, автоматическое срабатывание тревоги могло произойти после фиксации американским разведывательным спутником пусков сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет с российской подводной лодки из подводного положения в Охотском море.

Командование ВВС США в Европе официально подтвердило инцидент на авиабазе Рамштайн, персонал которой получил компьютерное оповещение. Тревога также объявлялась на базе по громкоговорителям.

По словам американских военных, они были в курсе, что российская сторона, согласно стандартным процедурам, распространила предупреждение о закрытии района в связи военными учениями. Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляли угрозы, поэтому неясно, что вызвало срабатывание тревоги, отметили они.

Один из представителей Пентагона сказал телеканалу, что инцидент вызывает обеспокоенность, поскольку всегда есть возможность для ошибки на фоне напряженности в отношениях с Россией. Однако на этот раз не было никаких данных об угрозе, подчеркнул он.

По сообщению Минобороны России, стратегическая подводная лодка "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота РФ 12 декабря осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". Он выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Германия США Россия

Новости по теме

Новости

Представители хорватов и мусульман в президиуме Боснии отказались встречаться с Лавровым

Выборы в США - 2020

Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента. Обобщение

Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента. Обобщение
Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в США превысило 300 тыс. человек

Что случилось этой ночью: вторник, 15 декабря

Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

В Ереване сообщили о возвращении первых пленных из Азербайджана

Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров

Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');