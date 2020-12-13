Уроки в столице Камчатки отменили из-за снегопада при штормовом ветре

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского, где уже наступило утро понедельника, отменены из-за непогоды, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Детские сады работают в обычном режиме

Тихоокеанский циклон в ночь на понедельник принес на юг Камчатки сильные снегопады и ветер силой до ураганного. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также на юге Мильковского, в Елизовском и Усть-Большерецком районах ожидается сильный снег, метель. Скорость ветра в порывах составит штормовые 25-30 м/с. На юго-западном побережье Камчатки прогнозируется ураганный ветер, скорость его в порывах может достигать 45-50 м/с.

Ночью 15 декабря циклон продолжит портить погоду на юге полуострова и распространится на Усть-Камчатский и Алеутский районы.