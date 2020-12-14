Мэрия столицы Камчатки из-за непогоды рекомендовала оставить дома сотрудников

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Петропавловска-Камчатского в понедельник рекомендует руководителям предприятий всех форм собственности из-за непогоды не вызывать своих сотрудников в офисы.

"Администрация города предлагает руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рассмотреть возможность перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы или начать рабочий день позже", - сообщается на сайте администрации краевого центра.

В мэрии поясняют, что это позволит позволят избежать напряженности на дорогах города и не создавать помех для снегоочистительной техники.

Вместе с тем, по данным горадминистрации, пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском ходят по всем направлениям.

"Затруднений с проездом нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, тихоокеанский циклон в ночь на понедельник принес на юг Камчатки сильные снегопады и ветер силой до ураганного. В понедельник в Петропавловске-Камчатском районах ожидается сильный снег, метель. Скорость ветра в порывах может достигать штормовых 30 м/с. На юго-западном побережье Камчатки прогнозируется ураганный ветер, скорость его в порывах может достигать 50 м/с.

Занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского в понедельник из-за непогоды отменены. Задержаны авиарейсы по местным направлениям. У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.