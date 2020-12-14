Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в четырех районах Камчатского края, сообщает в понедельник региональный противолавинный центр.

"С 15 по 17 декабря включительно лавиноопасно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Как сообщалось, тихоокеанский циклон в ночь на понедельник принес на юг Камчатки сильные снегопады и ветер силой до ураганного. 14 декабря в нескольких районах полуострова ожидается сильный снег, метель. Скорость ветра в порывах может достигать штормовых 30 м/с. На юго-западном побережье Камчатки прогнозируется ураганный ветер, скорость его в порывах может достигать 50 м/с.

Занятия в школах Петропавловска-Камчатского в понедельник из-за непогоды отменены. Задержаны авиарейсы по местным направлениям. У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.