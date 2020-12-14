Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 71 704 885+623 311

Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье

Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Строительство нового дома для гималайского медведя, оставшегося без опеки, начали в единственном в России приюте для медведей "Кипарисово" в Приморье.

"Строительство вольера для гималайского медведя Артема идет ударными темпами", - сообщается в четверг в социальных сетях приюта.

Необходимую сумму для строительства вольера помогли собрать неравнодушные граждане.

Отмечается, что в приют доставили брус для строительства берлоги, пола в вольере. Стройка идет каждый день, ее завершение планируется 19 декабря.

"С 20 по 25 декабря ждем перевозку медведя из Артема", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, медведь Артем остался без опеки, после смерти хозяина. Предположительно, изначально хищник остался без родителей по вине браконьеров. Охотнадзор обратился к приюту с просьбой принять медведя.

Строительство приюта "Кипарисово" началось весной 2019 года.

Это первый в России приют для медведей, не приспособленных к жизни в дикой природе. Медведи, живущие в приюте, были изъяты у граждан, которые содержали животных без разрешения, в маленьких клетках, на заправках АЗС. Таких животных нельзя научить жить самостоятельно, без человека.

В "Кипарисово" медведи живут на огороженной территории с лесом, полем и водоемом. Животные обеспечены ветеринарным обслуживанием и правильным кормлением.

Приморский край

Новости

Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки

"Известия" сообщили о возможной заморозке цен на сахар и подсолнечное масло

"Известия" сообщили о возможной заморозке цен на сахар и подсолнечное масло

Дело об убийстве завели после смерти под Петербургом фигуранта "Миротворца"

Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря

Навальный попал в больницу

Токсиколог счел данные о двойной попытке отравить Навального вымыслом

Токсиколог счел данные о двойной попытке отравить Навального вымыслом

Пять землетрясений за сутки произошли в Чечне

Пандемия коронавируса

Попова рассказала, когда в РФ выявили "нулевого" заболевшего COVID-19

Попова рассказала, когда в РФ выявили "нулевого" заболевшего COVID-19

Песков опроверг слухи о жизни Путина в бункере

Путин назвал недопустимым подорожание макарон при высоком урожае зерна

Путин назвал недопустимым подорожание макарон при высоком урожае зерна

Самодельное взрывное устройство нашли в магазине одежды в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');