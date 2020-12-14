Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Строительство нового дома для гималайского медведя, оставшегося без опеки, начали в единственном в России приюте для медведей "Кипарисово" в Приморье.

"Строительство вольера для гималайского медведя Артема идет ударными темпами", - сообщается в четверг в социальных сетях приюта.

Необходимую сумму для строительства вольера помогли собрать неравнодушные граждане.

Отмечается, что в приют доставили брус для строительства берлоги, пола в вольере. Стройка идет каждый день, ее завершение планируется 19 декабря.

"С 20 по 25 декабря ждем перевозку медведя из Артема", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, медведь Артем остался без опеки, после смерти хозяина. Предположительно, изначально хищник остался без родителей по вине браконьеров. Охотнадзор обратился к приюту с просьбой принять медведя.

Строительство приюта "Кипарисово" началось весной 2019 года.

Это первый в России приют для медведей, не приспособленных к жизни в дикой природе. Медведи, живущие в приюте, были изъяты у граждан, которые содержали животных без разрешения, в маленьких клетках, на заправках АЗС. Таких животных нельзя научить жить самостоятельно, без человека.

В "Кипарисово" медведи живут на огороженной территории с лесом, полем и водоемом. Животные обеспечены ветеринарным обслуживанием и правильным кормлением.