В Приморье спасают дважды осиротевшего гималайского медведя

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Новый дом для гималайского медведя, оставшегося без опеки, планируют построить в приюте для медведей "Кипарисово" в Приморье.

"Мишку зовут Артем, ему 8 лет. Ещё в прошлом году к нам обращался его хозяин, который когда-то спас жизнь медвежонку. Недавно хозяина не стало. Теперь, получается, Артем двойной сирота. Мы не можем остаться равнодушными и готовы забрать Артема в приют медведей "Кипарисово", - сообщается в социальных сетях приюта.

Точную историю появления Артема установить нельзя. Предположительно, медведь остался без родителей по вине браконьеров.

По документам хищник изъят департаментом Охотнадзора и находится под опекой родственников бывшего хозяина. Охотнадзор обратился к приюту с просьбой принять медведя.

Для строительства нового вольера зоозащитники организовали сбор средств, его стоимость оценивается в 309 тыс. рублей, собрано 138 тыс. рублей.

Как сообщалось, строительство приюта "Кипарисово" началось весной 2019 года. Медведи, живущие в приюте, были изъяты у людей, которые содержали животных без разрешения, в маленьких клетках, на заправках АЗС. Таких животных нельзя научить жить самостоятельно, без человека.

В "Кипарисово" медведи живут на огороженной территории с лесом, полем и водоемом. Животные обеспечены ветеринарным обслуживанием и правильным кормлением.