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Совершен испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Космические войска Воздушно-космических сил России провели с космодрома Плесецк второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 8:50 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 государственного испытательного космодрома Минобороны (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Там отметили, что наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство ракет использует экологически чистые компоненты топлива. До этого было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.

Ангара-А5 Плесецк Минобороны РФ

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