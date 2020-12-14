В Минобороны РФ заявили об успешном испытательном пуске "Ангары"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Первый за шесть лет испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" прошел успешно, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Как сообщили в министерстве, Воздушно-космические силы успешно осуществили испытательный пуск ракеты с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. По данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Первоначально запуск был запланирован на 28 ноября, но затем был отложен.

Первый пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года. В мае 2019 сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год.

Минобороны является основным заказчиком семейства ракет. На космодроме "Восточный" ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Как сообщал в октябре гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, в программу испытаний ракеты могут быть включены коммерческие пуски.

Ракеты разработаны Центром имени Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, с 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжелых и двух легких ракет.

При этом в госкорпорации недовольны стоимостью производства ракет-носителей. Как отмечали в "Роскосмосе", стоимость одной ракеты, изготавливаемой для летных испытаний, приближается к 5 млрд рублей.

"Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего американскими, конкурентами", - заявлял Рогозин.

Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.