Неизвестный науке гриб нашли в Тюменской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили новый вид грибов, сообщается в понедельник на сайте администрации Тобольска.

Новый вид пластинчатых грибов был найден на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов.

"Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им.Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность "кобякских" грибов", - отмечается в сообщении.

Найденный гриб получил научное название Volvariella paludosa (вольвариелла болотная).

"В этом году на территории Вагайского района нами собрано еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами. Для подтверждения их видовой самостоятельности в дальнейшем планируется проведение молекулярно-генетических исследований, в том числе за рубежом", - приводятся в сообщении слова миколога Владимира Капитонова.

Ранее сообщалось, что в минувшем году ученые обнаружили в Тюменской области новый вид гриба - Crepidotus tobolensis (крепидот тобольский).