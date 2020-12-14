Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 72 252 541+547 656

Неизвестный науке гриб нашли в Тюменской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили новый вид грибов, сообщается в понедельник на сайте администрации Тобольска.

Новый вид пластинчатых грибов был найден на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов.

"Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им.Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность "кобякских" грибов", - отмечается в сообщении.

Найденный гриб получил научное название Volvariella paludosa (вольвариелла болотная).

"В этом году на территории Вагайского района нами собрано еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами. Для подтверждения их видовой самостоятельности в дальнейшем планируется проведение молекулярно-генетических исследований, в том числе за рубежом", - приводятся в сообщении слова миколога Владимира Капитонова.

Ранее сообщалось, что в минувшем году ученые обнаружили в Тюменской области новый вид гриба - Crepidotus tobolensis (крепидот тобольский).

Тобольск Тюменская область

Новости

В России коронавирус выявили еще у 27 328 человек

В России коронавирус выявили еще у 27 328 человек
Миллиарды полковника Захарченко

Подругу Захарченко оштрафовали на 350 тыс. руб. из-за конфискованного Mercedes

СКР попросили проверить действия Михаила Меня на посту главы Минстроя

СКР попросили проверить действия Михаила Меня на посту главы Минстроя

Совершен испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

"Ъ" узнал о возможном закрытии двух генконсульств США в России

"Ъ" узнал о возможном закрытии двух генконсульств США в России

Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье

Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье

Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки

Правительству предложат заморозить цены на сахар и масло на три месяца

Правительству предложат заморозить цены на сахар и масло на три месяца

Дело об убийстве завели после смерти под Петербургом фигуранта "Миротворца"

Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');