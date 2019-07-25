Под Тобольском нашли гриб, неизвестный ранее науке

Его назвали "Крепидот тобольский"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Под Тобольском нашли новый вид гриба, ранее неизвестный науке. Его обнаружили на маршруте "Жемчужины тобольской флоры" экологической тропы СИБУРа. Он растет группами на мертвой древесине осины, вид неядовитый. Открытие принадлежит ученым Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской Академии наук.

Гриб относится к роду крепидотов. В настоящее время описано около 200 видов этого гриба, но найденный экземпляр еще неизвестен ученым. В России известно около 10 его видов.

Новый гриб назвали Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский).

Как отмечает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, у специалистов нет сомнений в том, что это именно новый вид гриба. В Биологическом исследовательском центре Венгерской Академии наук изучили молекулярно-генетический образец. Это позволило исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота.

Это же подтвердила экспертиза в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге.

"Крепидот тобольский - самый красивый из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей", - приведены в сообщении слова директора Тобольской комплексной научной станции Игоря Ломакина.

Экотропа СИБУРа в окрестностях Тобольска представляет собой три экскурсионных маршрута, посвященных биоразнообразию сибирской тайги.