Крымская COVID-вакцина сформировала специфические антитела у кроликов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского зафиксировали формирование специфических антител у животных в ответ на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса, сообщил вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

"Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну - очень хорошо, на вторую - немного слабее", - цитирует вирусолога пресс-служба вуза.

Специалисты продолжают испытания препарата на животных. Кроме того, исследователи пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации.

"То есть реакция формирования комплекса антиген-антитело. Это говорит о том, что у болеющего человека формируются антитела к некоторым частям генома коронавируса, таким же, которые мы "записываем" в нашу вакцину. Это положительные вещи", - отметил доцент.

По его словам, вакцина работает, но говорить о ее эффективности пока рано, необходимо провести еще комплекс исследований. "Сейчас мы экспериментируем с введением различных конструкций вакцины кроликам. Кроме того, вуз закупил гуманизированных мышей, которых можно заражать человеческим коронавирусом", - сказал ученый.

"Уже в новом году мы планируем сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых мы вакцинировали нашей вакциной перед заражением. Мы должны убедиться в постоянном формировании антител у животных на введенные конструкции, найти оптимальную дозу вакцины, проанализировать физиологические и биохимические параметры животных с целью оценки возможного побочного действия вакцины. Только после этого мы можем перейти к клиническим испытаниям на человеке", - добавил Оберемок.

Оригинальная вакцина от коронавируса, синтезированная учеными КФУ, состоит из олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2.