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Музеи Подмосковья будут работать все новогодние каникулы, кроме 1 января

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Музеи Московской области будут работать в новогодние каникулы, выходным днем объявлено только 1 января, сообщила в понедельник министр культуры региона Елена Харламова.

"Музеи у нас все работают. (...) 1 января музеи закрыты, а дальше они до 11-го числа (января - ИФ) работают", - сказала Харламова на пресс-конференции в Москве.

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Кроме того, два подмосковных музея - Серпуховской историко-художественный музей и музей "Новый Иерусалим" в Истре - продлят режим работы до 21:00.

Как сообщалось, с понедельника в Московской области после двухмесячного запрета на прием посетителей из-за COVID-19 возобновляют работу музеи.

Теперь они будут принимать посетителей по сеансам, продажу билетов организуют на сайтах музеев.

При этом в Петербурге с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи и театры, на выставки и концерты.

Подмосковье

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