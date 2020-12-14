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В Петербурге сообщили об отказах от 95% экскурсионных туров на Новый год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Туроператоры Санкт-Петербурга сообщили об отказах туристов от 95% экскурсионных туров, забронированных на новогодние праздники, на общую сумму почти 223 млн рублей.

"Региональное отделение Российского союза туриндустрии на Северо-Западе провело опрос среди 34 туроператоров, реализующих экскурсионные туры. Ограничения, введенные правительством Петербурга, в 95% случаев привели к отказам туристов от забронированных ранее туров на новогодний период с экскурсионным обслуживанием. 15 компаний заявили о том, что у них аннулировано 100% туров с датами заезда с 30 декабря по 10 января. При этом туры с авиаперелетом туристы почти не аннулируют из-за больших потерь при возврате авиабилетов", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в "РСТ-Северо-Запад".

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По данным РСТ, общую стоимость аннулированных туров в компаниях оценили в 222,7 млн рублей. "Ни одна из компаний не может похвастать положительной динамикой турпотока по итогам года, наоборот, общее падение оценивается в объеме примерно 80% от уровня 2019 года. Для многих туроператоров потери выручки и недополученная прибыль могут стать фатальным. Мы считаем, что обойтись без серьезных мер поддержки со стороны властей турбизнес не сможет. Впереди - как минимум 4 месяца несезона, выйти из которых без потерь у отрасли не получится", - добавили в организации.

Ранее РСТ направил обращение в администрацию Санкт-Петербурга с предложениями по мерам поддержки турфирм. Среди них - прямые субсидии на зарплаты, возврат страховых взносов за второе полугодие, предоставление льгот по налогообложению за 2020 год. Союз просит также разрешить деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам с соблюдением необходимых требований Роспотребнадзора.

Власти Петербурга 4 декабря ввели для предотвращения распространения коронавируса ввели дополнительные ограничения на период новогодних праздников. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

Петербург РСТ

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