Думе предложили уточнить права ЦБ и Сбербанка в части применения оружия

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1075125-7, который уточнит права сотрудников Банка России, Росинкаса и Сбербанка, имеющих право на оружие. Им предложили разрешить задерживать на месте правонарушения тех, кто посягнул на охраняемое имущество.

Сейчас закон об оружии дает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка, главного центра спецсвязи, МИДа и других организаций с особыми уставными задачами право получать в Росгвардии во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия. Ведомственная охрана объектов ТЭК может такое оружие приобретать.

В новом законопроекте для каждой организации расписаны разные случаи и цели выдачи оружия. Например, ЦБ сможет получать оружие только для охраны перевозимых денег, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне, и грузов, содержащих носители сведений, отнесенных к государственной тайне, а также для охраны объектов ЦБ.

Для Сбербанка прописаны такие же ситуации, кроме охраны документов по гостайне.

На сотрудников ЦБ и Сбербанка законопроект предлагает распространить права, обязанности, ответственность и гарантии работников ведомственной охраны, например, по задержанию на месте подозреваемых в попытке украсть охраняемое имущество.

В документе также уточнены положения о выдаче оружия сотрудникам МИД во временное пользование.

Получать оружие смогут организации, осуществляющие геологическое изучение и разведку месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычу, производство, использование и обращение. Также получать оружие сможет Росрыболовство и федеральные государственные органы и организации, имеющие право на создание ведомственной охраны: МЧС, Минобороны, ГУ специальных программ президента (ГУСП), Минкультуры, Минстрой, Минтранс, Минфин, Росрезерв, Росжелдор.

Авторы поправок указали в пояснительной записке, что передача сотрудникам ЦБ, Росинкаса и Сбербанка таких полномочий не приведет к появлению избыточных административных обязанностей, выполнению несвойственных функций, а также возникновению необоснованных расходов, так как данная деятельность ими фактически осуществляется. Они считают, что законопроект "является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит".