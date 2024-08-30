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Банк России хочет получить право регулировать рынок инкассации

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банк России хочет получить право на законодательном уровне регулировать и контролировать деятельность перевозчиков наличных денег, не являющихся кредитными организациями, говорится в консультативном докладе ЦБ.

Банк России рассчитывает ввести единые правила для всех участников рынка инкассации в части требований к автотранспорту, к перевозящим наличные работникам, их экипировке, снабжению оружием, обеспечению сохранности груза и жизни работников.

ЦБ также хочет создать реестр перевозчиков наличных, ввести обязательную аккредитацию для них (по аналогии с выдачей лицензий кредитным организациям на осуществление инкассаторской деятельности).

Банк России также предлагает проработать возможность отмены налога на добавленную стоимость с комиссии за инкассацию как меры, способствующей снижению себестоимости этих услуг. Кроме того, ЦБ хочет ввести стандарты образования тарифов на услуги перевозки наличных денег в каждом регионе.

Сейчас услуги инкассации или перевозки наличных денег оказывают Российское объединение инкассации (Росинкас) Банка России, подразделения кредитных организаций, организации специальной почтовой связи и иные организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов.

ЦБ предлагает обсудить доклад до 29 ноября 2024 года.

Банк России ЦБ РФ Росинкас
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