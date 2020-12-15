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Мишустин призвал "Ростелеком" надежно защищать персональные данные

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин попросил "Ростелеком" обратить особое внимание на защиту персональных данных россиян, и выразил надежду, что эта задача будет выполнена.

"Вы работаете с персональными данными людей. Это очень важно. Конечно, очень важно, чтобы данные были надежно защищены", - заявил он президенту "Ростелекома" Михаилу Осеевскому.

Премьер напомнил, что сейчас "Ростелеком" является важнейшей платформой, которая помогает людям и бизнесу в непростое время пандемии получать качественные услуги. Благодаря компании люди могут решить свои социальные вопросы, в том числе подать заявку на выплаты и другую помощь, которую оказывает государство, добавил он.

Утром 15 декабря клиенты "Ростелекома" в течение часа жаловались, что не могут выйти в интернет. В компании заверили, что проблема устранена.

Ростелеком Михаил Мишустин Михаил Осеевский

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