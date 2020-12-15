Роспотребнадзор отметил стабилизацию ситуации с COVID в Петербурге

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу отмечает, что введенные ограничения привели к стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

"Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации", - сказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева журналистам во вторник. Она добавила, что согласно разным эпидемиологическим законам, спад заболеваемости должен был произойти через 14 дней после введения ограничений, что и зафиксировали эксперты.

"Мы очень надеемся, что новогодние каникулы поспособствуют тому, что заболеваемость пойдет на спад", - добавила она.

Осенью власти Петербурга не спешили возвращать эпидемиологические ограничения, несмотря на рост заболеваемости. Только в середине ноября были введены самоизоляция для граждан старше 65 лет, ограничения на проведение массовых мероприятий, а также сокращение времени работы предприятий общепита.

На период новогодних праздников в Петербурге введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, а также существенно ограничена работа ресторанов. Введены и другие ограничения.

Еженедельная заболеваемость COVID-19 в городе в течение трех недель держится на уровне 3,7 тысячи человек.