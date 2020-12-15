В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" предусмотрит выделенные места для пассажиров, отказавшихся надевать маску после закрытия дверей в салоне самолета, заявила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Аэрофлот заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима... Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места", - сказала она.

Спивакова отметила, что в том числе компания будет дополнительно информировать о невозможности перевозки пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора.

"Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера", - сказала пресс-секретарь, добавив, что ее применение не исключает других мер ответственности за нарушение правил использования средств защиты на борту.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту воздушных судов.