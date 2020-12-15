Закон о едином госзаказчике в строительстве принят в третьем чтении

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства.

Единый госзаказчик создается, чтобы быть госзаказчиком и застройщиком при возведении объектов капитального строительства, которые находятся в государственной собственности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект не распространяется на строительство объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны страны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии "Росатома" и объекты космической инфраструктуры "Роскосмоса". Также госзаказчик не будет заниматься жильем военнослужащих.

Документ предусматривает слияние или преобразование определенных правительством федеральных казенных учреждений, выполняющих функции госзаказчика. В результате будет создана публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства".

В августе 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос укрупнения госзаказчиков в строительстве. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Минстрою шести дирекций, выступающих заказчиками объектов капстроительства. Среди них дирекции, которые ранее находились в ведении Минспорта, Минкультуры, Минобрнауки, Минздрава РФ и Федеральной налоговой службы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в ближайшие три года единый госзаказчик в сфере строительства может получить 300 млрд рублей.

Законопроект о едином госзаказчике в строительстве был внесен в Госдуму в середине ноября.