В Большом театре прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Из Большого театра в Москве вывели больше 250 человек после сообщения об угрозе "минирования", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Большой театр поступило сообщение о минировании театра, сейчас идет проверка. С Исторической сцены эвакуированы 350 человек. Мы очень надеемся, что проверка может быть своевременно завершена, и мы сможем начать вечерний спектакль вовремя", - сказала пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.

Вечером во вторник на Исторической сцене пройдет балет "Баядерка".

7 декабря неизвестные "заминировали" самолет "Аэрофлота", вылетевшего из Москвы в Нью-Йорк. Сигнал, что на борту может быть бомба, поступил по каналам спецслужб США. По прилете всех пассажиров эвакуировали и досмотрели, обратный рейс был задержан. Угроза оказалась ложной.

В середине ноября в Москве неизвестный угрожал взрывом имаму одной из мечетей. Угроза также оказалась ложной.

28 ноября 2019 года в России началась волна массовых рассылок ложных угроз о бомбах, заложенных одновременно в нескольких зданиях. Анонимы "минировали" суды, больницы, поликлиники, школы, станции метро, мосты, торговые центры и иногда - жилые дома. В 2020 году они перешли на угрозы в адрес взлетевших самолетов. Рассылки прервала пандемия коронавируса. Летом 2020 года массовые угрозы возобновились до нового витка пандемии.