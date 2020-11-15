Московская полиция установила, кто "минировал" столичные мечети

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Угроза о якобы заложенных взрывных устройствах в мечетях столичного региона поступила с телефона 34-летнего мужчины, проживающего на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Днем в субботу, 14 ноября, имаму одной из мечетей позвонил неизвестный, угрожая ее взорвать. Выяснилось, что мужчина звонил с телефона, зарегистрированного на жителя района Текстильщики.

По информации источника, сотрудники полиции за два с половиной часа проверили столичные мечети в Выползовом переулке, на Большой Татарской улице, улице Хачатуряна и Поклонной горе. Ни в одном случае взрывных устройств обнаружено не было.

"Эвакуация проводилась в двух мечетях из четырех, на улицу вывели около 50 человек", - уточнил источник.

Полиция продолжает проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.