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Адвокат Сафронова опроверг сообщения о возможной сделке со следствием

Адвокат Сафронова опроверг сообщения о возможной сделке со следствием
Журналист Иван Сафронов в Мосгорсуде
Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в государственной измене журналист Иван Сафронов не обсуждает с родственниками сделку со следствием, а защитники не отговаривают его от нее, заявил "Интерфаксу" адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29".

"Мы считаем эти сообщения дезинформационным вбросом. Иван не обсуждал и не мог ничего обсуждать с родными, поскольку ему даже маме в день рождения не разрешили позвонить", - сказал Павлов агентству.

"Все следственные действия проходят в присутствии защитников, но нам ни о каких предложениях следствия не известно. Соответственно, мы его ни от чего не отговаривали", - подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что летом, спустя некоторые время после задержания и ареста, следователь "мимоходом" сказал Сафронову, что видит лучшим выходом для него досудебное соглашение с условием выдачи журналистских источников. Однако тогда Сафронов "даже не стал это обсуждать", подчеркнул адвокат.

"Следователь Александр Чабан всегда знает, где нас найти. Пусть официально озвучит свои предложения - мы его выслушаем. В любом случае, решение будет принимать только сам Иван", - заключил Павлов.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Сафронов обсуждает с родными сделку со следствием, а защитники отговаривают его от обсуждения соглашения.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

Следствие ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбы, а в 2017 году выдал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России в странах Африки и действиях Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений якобы были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Хроника 07 июля – 15 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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