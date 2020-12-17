Суд снова отказался отпустить из СИЗО журналиста Сафронова

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Лефортовского суд Москвы от 30 ноября 2020 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Сафронова оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - сказали в суде в четверг. Таким образом, Сафронов останется под арестом до 7 марта 2021 года.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела в отношении журналиста засекречены.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в гос. Он был задержан 7 июля и арестован.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.