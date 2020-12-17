Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Суд снова отказался отпустить из СИЗО журналиста Сафронова

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Лефортовского суд Москвы от 30 ноября 2020 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Сафронова оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - сказали в суде в четверг. Таким образом, Сафронов останется под арестом до 7 марта 2021 года.

В РоссииПутин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехомПутин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехомЧитать подробнее

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела в отношении журналиста засекречены.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в гос. Он был задержан 7 июля и арестован.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В Москве задержан Иван Сафронов

7
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля – 17 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка

Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка
Путин: пресс-конференция-2020

Реформа первичного звена здравоохранения в РФ стартует 1 января 2021г.

Реформа первичного звена здравоохранения в РФ стартует 1 января 2021г.

В Думе доработали проект о биометрических системах для идентификации личности

Путин: пресс-конференция-2020

Путин снова обвинил Запад в отказе от сотрудничества по Навальному

Путин: пресс-конференция-2020

Путин исключил политический характер уголовного дела Фургала

Путин: пресс-конференция-2020

Путин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехом

Путин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехом
Путин: пресс-конференция-2020

Президент РФ пообещал открыть границы, как только позволят врачи

Путин: пресс-конференция-2020

Путин заявил, что кадровых перестановок в кабмине не планируется

Путин заявил, что кадровых перестановок в кабмине не планируется
Путин: пресс-конференция-2020

Президент России пообещал усилить поддержку Донбасса

Дело ученого Губанова связано с созданием гиперзвукового гражданского самолёта

Дело ученого Губанова связано с созданием гиперзвукового гражданского самолёта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');