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Возбуждено дело о нападении на священника в Гатчинском районе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области по факту нападения на священника возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемых ищут, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

15 декабря двое мужчин через незакрытую дверь гаража прошли в дом 62-летнего священника в поселке Вырица. Они побили его, ранили ножом, надели на него наручники, украли телефон, ключи от сейфа и 290 000 рублей наличными и скрылись. В полиции уточнили, что потерпевшему угрожали, предположительно, пистолетом. Причиненный ему материальный ущерб в МВД оценили в 590 000 рублей.

По данным "Фонтанки.ру", напавшие были в масках. Издание "Mash на Мойке" сообщало, что они были одеты в форму охранников и что, кроме денег, у священника похитили пять крестов и дорогой смартфон.

Священнику оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался..

Ленинградская область МВД Вырица Гатчинский район

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