Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала года достигло 354, установлен десятый за декабрь региональный антирекорд по приросту инфицированных.

"За 15 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

На заседании оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса он отметил, что "картина усугубляется". При этом "узким местом" глава региона назвал очереди в поликлиниках.

За последние дни в Крыму суточный прирост COVID-19 впервые превысил среднероссийский показатель, уточнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 12 декабря - 351 человек, до этого - от 261 до 333 за 4-11 декабря.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 19 тыс. человек, более 390 пациентов умерли.