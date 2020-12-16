В Думу внесли поправки о единой базе медосмотров поваров и учителей

Мигрантов чиновники обяжут проходить медосмотры, если они хотят работать в России или получить ВНЖ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Думу законопроект о правовых основах создания единой информационной системы данных о медосмотрах россиян определенных профессий и медицинских освидетельствований мигрантов.

Законопроект № 1076141-7 предусматривает поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о правовом положении иностранцев.

Сейчас обязательные по закону медосмотры должны проходить, к примеру, врачи, преподаватели, воспитатели, некоторые продавцы и повара, результаты медосмотра вносятся в личные медицинские книжки. Правительственный законопроект предполагает создание единой системы результатов таких медосмотров.

Законопроект предусматривает, что данные о медосмотрах - в том числе о проведении медицинских исследований и информация о наличии заболеваний - будут аккумулироваться в федеральной информационной системе, а медкнижку можно вести как на бумаге, так и в электронной форме.

Иностранцев и лиц без гражданства закон обяжет проходить медосмотр, в том числе проверку на заражение ВИЧ и туберкулезом, если они хотят получить вид на жительство в России, разрешение на работу или трудовой патент. Пройти медосмотр можно будет только в государственном или муниципальном медицинском учреждении.

В ходе медосмотра их будут проверять на наркозависимость, ВИЧ и другие заболевания, потенциально опасные для окружающих. Результаты обследования будут вводиться в федеральную информационную систему, доступ к которой будет у заинтересованных федеральных органов власти, например, Роспотребнадзора и МВД. Для получения вида на жительство медосмотр нужно будет пройти до подачи заявления, а при получении разрешения на работу в России - в течение 30 дней после получения разрешения, иначе разрешение будет аннулировано.

Принятие этого закона должно помочь предотвращать завоз в Россию социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Речь идет о болезнях из специального правительственного списка, в который входят туберкулез, ВИЧ, чума, холера, инфекции, передающиеся половым путем, гепатиты, психические расстройства. В 2020 году в перечень был включен COVID-19.

В правительстве объясняют, что Россия привлекательна для мигрантов, но при этом в некоторых соседних странах заболеваемость, например, туберкулезом является одной из самых высоких в мире. Создание и ведение такой информационной системы позволит сделать более эффективным выявление болезней у тех, кто желает надолго въехать в страну, и сократить сроки принятия решений о нежелательности пребывания в Россию иностранца.