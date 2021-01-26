Поправки о единой базе медосмотров россиян и мигрантов прошел первое чтение

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект № 1076141-7 о создании в России единой федеральной информационной системы, в которую попадет информация о проведении профилактических медосмотров россиян и медицинских освидетельствований мигрантов.

Это поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и оправовом положении иностранных граждан.

Сейчас санитарное законодательство предусматривает обязательные медицинские осмотры для ряда профессий, например, врачей, учителей, поваров, воспитателей, некоторых продавцов. По итогам осмотров в их личных медкнижках делаются отметки. Новый законопроект предусматривает сразу несколько ключевых нововведений этой области.

Медосмотры россиян и мигрантов

Данные о медосмотрах - в том числе о проведении медицинских исследований и о наличии заболеваний - будут заноситься в федеральную базу, а вести личную медкнижку можно будет как в печатной, так и в электронной форме.

Медосмотры будут обязаны проходить иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство в России, разрешение на работу или трудовой патент. Пройти медосмотр можно будет только в государственном или муниципальном учреждении. В ходе осмотра иностранца проверят на наркозависимость, наличие ВИЧ-инфекции, другие заболевания, опасные для окружающих. По результатам медосмотра иностранцу выдадут сертификат, а данные об осмотре занесут в федеральную информационную систему, к которой будут иметь доступ российские власти. При получении вида на жительство медосмотр нужно будет пройти до подачи заявления, а при получении разрешения на работу в России - в течение 30 дней после получения разрешения, иначе разрешение аннулируется.

Борьба с завозом в Россию туберкулеза, ВИЧ и COVID-19

Создание единой базы и проведение осмотров предлагается, чтобы предотвратить завоз в Россию социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих из специального правительственного перечня. В этот перечень входят, в частности, туберкулез, ВИЧ, чума, холера, инфекции, передающиеся половым путем, гепатиты, психические расстройства, а с 2020 года - и коронавирусная инфекция.

Авторы законопроекта поясняли, что Россия - привлекательный регион для миграции, но граничит со странами, где заболеваемость, например, туберкулезом - одна из самых высоких в мире. Создание и эксплуатация информационной системы должны позволить оптимизировать ранее выявление этой и других болезней и сократить сроки принятия решений о нежелательности пребывания в Россию иностранца.

19 января законопроект поддержал профильный комитет Госдумы по охране здоровья.