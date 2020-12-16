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Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ во исполнение обновленной Конституции.

Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

Кроме того, закон устанавливает, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклоненным.

Совет Федерации Совфед

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