Петербургские депутаты пожаловались в Смольный на телеканал "78"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Несколько депутатов Петербургского ЗакСобрания пожаловались вице-губернатору Александру Бельскому, курирующему комитет Смольного по печати и взаимодействию со СМИ, на то, что телеканал "78" и телеграм-каналы распространяют о депутатах и их родственниках недостоверную негативную информацию.

На телеканал "78" обратил внимание депутат-единоросс Сергей Соловьев.

"Видимо, чтобы поднять медиарейтинг, телеканал "78" в последние месяцы вносит всякие дезинформирующие жителей сюжеты о работе Законодательного собрания. Сообщают, что в Законодательном собрании на такую-то сумму были закуплены цветы, которые депутаты друг другу вручают, работает какой-то военный оркестр. Такая глупость идет каждую неделю. Неужели не объяснить, что эти деньги тратятся прежде всего на жителей? У вас есть комитет по взаимодействию со СМИ, можно как-то объяснить эти простые вещи? - заявил он. - "78" канал переходит на личности. Считаю, что этим вопросом надо особо заняться".

Бельский ответил, что власти не вмешиваются в редакционную политику СМИ.

Отвечая другим депутатам, Бельский отметил, что, по его данным, официальные СМИ Петербурга не занимаются публикацией фейков, а также напомнил, что телеграм-каналы не являются средствами массовой информации.

2 декабря телеканал "78" (входит в МИЦ "Известия", Национальная медиа группа) сообщил, что его журналистов не пустили на заседание ЗакСа без отрицательного теста на коронавирус. В редакции подчеркнули, что сотрудников других СМИ, посетителей и депутатов пускали на это же заседание безо всяких справок и что журналистов не предупреждали, что введено новое требование для допуска в зал.

Реальной причиной недопуска съемочной группы на телеканале считают критику депутатов в эфире "78".

На следующий день ЗакС временно заменил постоянную аккредитацию журналистов на мероприятия разовой и объявил, что сотрудников СМИ будут пускать по квотам, иначе их слишком много приходит.