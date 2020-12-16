Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:24Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Петербургские депутаты пожаловались в Смольный на телеканал "78"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Несколько депутатов Петербургского ЗакСобрания пожаловались вице-губернатору Александру Бельскому, курирующему комитет Смольного по печати и взаимодействию со СМИ, на то, что телеканал "78" и телеграм-каналы распространяют о депутатах и их родственниках недостоверную негативную информацию.

На телеканал "78" обратил внимание депутат-единоросс Сергей Соловьев.

"Видимо, чтобы поднять медиарейтинг, телеканал "78" в последние месяцы вносит всякие дезинформирующие жителей сюжеты о работе Законодательного собрания. Сообщают, что в Законодательном собрании на такую-то сумму были закуплены цветы, которые депутаты друг другу вручают, работает какой-то военный оркестр. Такая глупость идет каждую неделю. Неужели не объяснить, что эти деньги тратятся прежде всего на жителей? У вас есть комитет по взаимодействию со СМИ, можно как-то объяснить эти простые вещи? - заявил он. - "78" канал переходит на личности. Считаю, что этим вопросом надо особо заняться".

Бельский ответил, что власти не вмешиваются в редакционную политику СМИ.

Отвечая другим депутатам, Бельский отметил, что, по его данным, официальные СМИ Петербурга не занимаются публикацией фейков, а также напомнил, что телеграм-каналы не являются средствами массовой информации.

2 декабря телеканал "78" (входит в МИЦ "Известия", Национальная медиа группа) сообщил, что его журналистов не пустили на заседание ЗакСа без отрицательного теста на коронавирус. В редакции подчеркнули, что сотрудников других СМИ, посетителей и депутатов пускали на это же заседание безо всяких справок и что журналистов не предупреждали, что введено новое требование для допуска в зал.

Реальной причиной недопуска съемочной группы на телеканале считают критику депутатов в эфире "78".

На следующий день ЗакС временно заменил постоянную аккредитацию журналистов на мероприятия разовой и объявил, что сотрудников СМИ будут пускать по квотам, иначе их слишком много приходит.

Петербург 78 Заксобрание Мариинский дворец коронавирус Александр Бельский Сергей Соловьев

Новости

Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Приговор эксперту фонда Горчакова и ее мужу будет вынесен 24 декабря

В России не выявили значительных мутаций коронавируса

В России не выявили значительных мутаций коронавируса

Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбления

Госдума ввела штрафы до 1,5 млн руб. за интернет-пропаганду наркотиков

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Уголовная ответственность за клевету коснется авторов телеграм-каналов

В Думу внесли поправки о единой базе медосмотров поваров и учителей

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');