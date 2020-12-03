Петербургский ЗакС ужесточил правила аккредитации для СМИ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ЗакСобрание Петербурга временно заменило постоянную аккредитацию журналистов на разовую и введет квоты на число представителей СМИ на мероприятиях, сообщили в пресс-службе парламента. Пока ограничения вводятся до 31 декабря.

Это решение там объяснили плохой ситуацией с коронавирусом и тем, что слишком много журналистов, а журналистов, имеющих постоянную аккредитацию, приходит в Мариинский дворец.

"Аккредитационные карты (постоянная аккредитация) для прохода в Мариинский дворец не действуют. Проводится только разовая аккредитация. Устанавливается квота для СМИ с учетом возможности размещения журналистов СМИ в месте (зале) проведения мероприятия в Мариинском дворце", - отметили в пресс-службе.

2 декабря телеканал "78" (входит в МИЦ "Известия", Национальная медиа группа) сообщил, что его журналистов не пустили на заседание ЗакСа без отрицательного теста на коронавирус. В пресс-службе канала отметили, что до сих пор такого ни от кого из журналистов не требовали и что представителей других СМИ, посетителей и депутатов впускали на заседание без справок.

В редакции считают, что реальной причиной недопуска съемочной группы стала недавняя программа "Неделя в Петербурге" с Игорем Максименко, где прозвучала критика в адрес депутатов.

В пресс-службе ЗакСа недопуск журналистов телеканала объяснять отказались и отметили, что уже дали все разъяснения съемочной группе и руководству "78".