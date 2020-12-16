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Суд в Москве частично удовлетворил иски Рогозина к трем СМИ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования о защите чести и достоинства гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина к трем СМИ из-за их публикаций о нем.

"Суд завершился безоговорочной победой - суд удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию", - сообщил "Интерфаксу" юрист Александр Добровинский в среду. Он добавил, что Рогозин намерен потратить взысканные деньги на благотворительность.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что суд признал недостоверными и порочащими честь и достоинство Рогозина сведения в ряде статей. По данным суда, всего с ответчиков взыскано 70 тыс. рублей.

Суд также обязал СМИ удалить эти статьи и опубликовать опровержения в течение 10 дней после вступления решения в силу.

Ответчиками являются ООО "ПремьерМедиаИнвест", ООО "Небоход медиа", АО "ИД Аргументы недели", Угланов А.И., Леонов В.В. Согласно исковому заявлению, Рогозин просил признать порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в публикациях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Глава "Роскосмоса" просил взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Дмитрий Рогозин Роскосмос Александр Добровинский Москва

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