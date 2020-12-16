Суд взыскал с "Вертолетов России" в пользу Минобороны 68 млн руб.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (входит в "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") в пользу Минобороны РФ 67,7 млн рублей неустойки из требуемых 1,7 млрд рублей.

Таким образом суд отклонил жалобу Минобороны РФ.

Из материалов дела следует, что Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с АО "МВЗ им. М.Л. Миля" 1,7 млрд рублей неустойки по госконтракту от 24 декабря 2009 года.

В соответствии с контрактом МВЗ обязан выполнить и своевременно сдать заказчику работы стоимостью 238,7 млн рублей до завершения второго квартала 2016 года. В связи с нарушением сроков выполнения была начислена неустойка в размере 1,7 млрд рублей.

Суды двух инстанций пришли к выводу, что представленный истцом расчет неустойки не соответствует условиям контракта и нормам законодательства, удовлетворили иск в объеме 67,7 млн рублей.