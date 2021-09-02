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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минобороны решило взыскать с ОАК 10,7 млрд рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 1 сентября зарегистрировал иск Минобороны о взыскании с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") 10,7 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Иск пока к производству не принят, причина его подачи не поясняется.

ОАК поставляет военным истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31 и др. Ранее в 2021 году были заключены первые контракты на поставку авиационных комплексов МиГ-35 и истребителей пятого поколения Су-57.

Кроме того, ОАК занимается глубокой модернизацией парка стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и разрабатывает перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

ОАК Минобороны Арбитражный суд Москвы

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