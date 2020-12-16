Каждый шестой россиянин не пользуется интернетом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - За последние десять лет количество россиян, не пользующихся интернетом, сократилось почти втрое: по состоянию на первый квартал 2011 года им не пользовались 48% сограждан, в сейчас - только 17% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

В свою очередь, количество россиян, пользующихся интернетом ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю, выросло более чем в полтора раза - с 42% респондентов в начале 2011 года до 72% россиян в четвертом квартале уходящего года.

За прошедшие десять лет доля россиян, уделяющих внимание интернету несколько раз в месяц, снизилась вдвое - с 6% до 3%, а респондентов, пользующихся сетью один раз в год, стало втрое меньше - 1% вместо 3%.

При этом 70% респондентов считают, что периодически отказываться от сети - полезно, а более четверти (27%) убеждены, что в современном мире в интернете нужно находиться постоянно. Остальные 3% сограждан не знают, что сказать по этому поводу.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 6 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.