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Путь между Москвой и Петербургом по скоростной ж/д займет 2 ч 15 мин

Достроить магистраль планируется к концу 2027 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, сообщил замглавы РЖД Сергей Кобзев на совещании в Совете Федерации в среду.

Время следования 2 часа 15 минут указывается без учета остановок, говорится в представленной в ходе выступления презентации Кобзева.

"Москва и Санкт-Петербург фактически будут находиться, как мы говорим, в едином двухчасовом поясе агломерационной доступности. Это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. При этом график движения поездов будет предусматривать подключение к этой высокоскоростной магистрали городов Тверь, Клин, и для нас очень существенным элементом является Великий Новгород", - сказал он.

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"Завершить строительство магистрали планируется к концу 2027 года. В 2024 году будут завершены работы и введены в эксплуатацию выходы из Москвы и Санкт-Петербурга, они будут реализовываться за контуром проекта ВСМ в проекте "Развития транспортных узлов двух столиц". В конце 2025 года предусматривается запуск в эксплуатацию высокоскоростного участка до Твери", - отметил замглавы РЖД.

Как сообщалось, научно-технический совет РЖД рекомендовал в качестве основного вариант прохождения высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург через Великий Новгород.

РЖД уже приступили к проектированию ВСМ Москва-Петербург, ее реализация может начаться в 2022 году. Сейчас на территории прохождения будущей ВСМ живет около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток ВСМ к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек.

Сейчас доехать на скоростном поезде "Сапсан" из Москвы в Петербург или обратно можно за 3,5-4 часа.

Москва Петербург РЖД

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