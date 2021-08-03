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Власти Москвы согласовали проект строительства ВСМ до Петербурга

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал изменения схемы территориального планирования России ради строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от Москвы до Петербурга, сообщила пресс-служба правительства Москвы.

В границах города магистраль пройдет в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. Общая протяженность трассы составит около 680 км. Участок в границах Москвы составит 43 км, на нем будет четыре станции - "Ленинградский вокзал", "Рижская", "Петровско-Разумовская" и "Крюково".

Ожидается, что строительство магистрали до Санкт-Петербурга будет совмещено с реконструкцией платформ и модернизацией путей в рамках создания третьей линии Московских центральных диаметров.

Открытие объекта позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 30 минут для скоростных поездов.

Москваа ВСМ Петербург Октябрьская ЖД Ленинградский вокзал Сергей Собянин

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